Actualidade

A TAP deverá encerrar este ano com um aumento entre 800 mil e um milhão de passageiros em relação ao ano anterior, de acordo com o presidente executivo da companhia aérea, Antonoaldo Neves.

A TAP transportou 15,8 milhões de passageiros em 2018, mais 1,5 milhões de passageiros, correspondendo a mais 10,4%, do que em 2017.

Em declarações aos jornalistas, na segunda-feira, antes da partida do voo inaugural da TAP para São Francisco, nos Estados Unidos, o responsável avançou que em maio a TAP já tinha acumulado mais 200 mil passageiros do que no ano passado.