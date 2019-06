Actualidade

O português Paulo Fonseca é o novo treinador da Roma, anunciou hoje o clube italiano de futebol, ofereceu ao técnico um contrato de duas épocas, com possibilidade de uma terceira.

"A AS Roma tem a satisfação de confirmar que Paulo Fonseca será o novo treinador. O técnico, de 46 anos, chegou a acordo para tomar as rédeas dos 'giallorossi' no início da época, com um contrato inicial de duas épocas", refere o clube na sua página oficial na internet.

Paulo Fonseca, antigo treinador de Sporting de Braga e FC Porto, chega à Roma depois de três épocas no Shakhtar Donetsk, pelo qual conquistou três títulos de campeão nacional, três vezes a Taça da Ucrânia e uma Supertaça.