Actualidade

A economia moçambicana cresceu 2,5% no primeiro trimestre, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.

"O Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) apresentou uma variação positiva de 2,5% no primeiro trimestre de 2019 comparado com o mesmo período do ano anterior", divulgou a instituição, na publicação Contas Nacionais de janeiro a março de 2019.

Ainda assim, o crescimento é mais baixo que o registado no mesmo período de 2018, nota o INE: na altura, a economia moçambicana cresceu 3,7%.