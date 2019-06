Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 11 jun 2019 (Lusa) - O histórico dirigente do Partido Comunista Português Ruben de Carvalho morreu hoje, informou fonte do PCP.

Ruben de Carvalho era responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo, membro do Comité Central do PCP e fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976.

Jornalista de profissão, Ruben de Carvalho foi também chefe de redação do semanário "Avante!", órgão central do PCP, entre abril de 1974 e 1995, chefe de redação da revista "Vida Mundial" e redator coordenador do jornal "O Século".(NOVA VERSÃO, PARA CORRIGIR O QUARTO PARÁGRAFO, ONDE SE REFEREM OS CARGOS OCUPADOS POR RUBEN CARVALHO, QUE SAIU TRUNCADO).