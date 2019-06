Incêndios

Uma área estimada em mais de 600 hectares ardeu no incêndio florestal que lavrou entre a tarde de segunda-feira e a madrugada de hoje no concelho de Ourique (Beja), disse à agência Lusa o presidente do município.

O incêndio destruiu "uma área mista acima de 600 hectares" e composta por zonas de eucaliptal, montado, pastagens e mato de vários proprietários privados, indicou hoje Marcelo Guerreiro, em declarações à agência Lusa.

Contactado pela Lusa, o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Beja da GNR, João Gaspar, disse que as causas do incêndio ainda não são conhecidas e estão a ser investigadas pela guarda.