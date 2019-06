Inquérito/CGD

O antigo vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Viera Monteiro garantiu hoje que a operação 'Boats Caravela', que gerou perdas de 340 milhões de euros para o banco público, foi diferente daquela que foi assinada.

O atual presidente do Conselho de Administração do Santander Totta está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD.

Vieira Monteiro disse aos deputados que, no quadro das suas responsabilidades, acompanhou "a fase de preparação da operação e participou nas reuniões do Conselho de Administração em que se aprovaram as suas condições.