Actualidade

O banco alemão Deutsche Bank anunciou hoje ter concluido no domingo "com sucesso" a venda ao espanhol Abanca do negócio em Portugal de banca de particulares e pequenas empresas.

"Ao longo do último fim de semana, o Deutsche Bank Portugal transferiu toda a sua carteira de clientes da área de Particulares e de Pequenas Empresas e os respetivos ativos e colaboradores para o Abanca Portugal", afirma a instituição em comunicado hoje divulgado.

Esta venda permite, segundo a instituição, uma "menor complexidade orgânica" do grupo no exterior, continuando o Deutsche Bank a operar em Portugal através do Deutsche Bank Portugal, prestando serviços bancários às empresas nacionais e estrangeiras, ao Estado e demais entidades públicas.