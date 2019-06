Actualidade

O vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, revelou hoje que a autarquia pretende construir um novo bairro para a classe média na freguesia de Lordelo do Ouro, com 170 fogos para habitação acessível.

"Nós estamos a trabalhar num programa preliminar, esse programa preliminar aponta-nos para uma área bruta de construção de 19 mil metros quadrados, o que corresponderá a 170 fogos", referiu aquele responsável na abertura do debate sobre habitação no Porto.

De acordo com o vereador, o novo bairro, que diz respeito "a um conjunto de artigos municipais", localizados nas imediações do Bairro do Outeiro e do Bairro Pinheiro Torres, será construído pela autarquia que, neste caso, optou por um "investimento público clássico".