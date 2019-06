Actualidade

O chefe da legislatura de Hong Kong marcou hoje para 20 de junho a votação das emendas à lei de extradição, que já mobilizaram centenas de milhares de manifestantes.

O presidente do Conselho Legislativo, Andrew Leung, disse ter aceitado 153 das 238 propostas de emendas à proposta de lei e que haveria lugar a 66 horas de debate.

Centenas de milhares de pessoas protestaram no domingo contra esta legislação, naquela que foi a maior manifestação em Hong Kong em pelo menos mais de uma década, com os organizadores a falaram de mais de um milhão de pessoas na rua e as forças policiais a admitirem apenas a participação de 240 mil.