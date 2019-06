Óbito/Ruben de Carvalho

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, lembrou hoje o histórico dirigente Ruben de Carvalho como "um homem de combate e de confronto de ideias", mas também um cidadão "de projeto", que lutou pela liberdade e pela democracia.

O histórico dirigente do Partido Comunista morreu hoje, informou fonte do PCP.

Ruben de Carvalho era responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo, membro do Comité Central do PCP e fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976.