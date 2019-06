Óbito/Ruben de Carvalho

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, recordou hoje a "energia mobilizadora" e a "capacidade de diálogo" do comunista Ruben de Carvalho, descrevendo o ex-vereador como um "profundo conhecedor" da cidade.

"Incansável na sua energia criativa e mobilizadora, Ruben de Carvalho tinha um enorme sentido de humor e grande capacidade de diálogo. Foi isso, aliás, que marcou a sua passagem pela Câmara Municipal de Lisboa enquanto vereador", refere o socialista, numa nota enviada à Lusa.

Prestando as suas condolências e as do município à família de Ruben de Carvalho - "em particular à sua companheira, Madalena" - e ao PCP, Fernando Medina afirma que o militante e dirigente comunista "sabia tudo sobre a cidade, desde a história de um qualquer recanto à origem do nome daquela rua".