Actualidade

O navio naufragado no Danúbio foi hoje retirado do fundo do rio e quatro corpos foram encontrados, subindo para 24 o número de mortos neste acidente, ocorrido no dia 29 de maio, na Hungria.

O barco, chamado Hableany, que realizava uma excursão com 33 turistas sul-coreanos e dois tripulantes, foi abalroado por outra embarcação de maior porte no Danúbio, em 29 de maio, e acabou por se afundar junto à ponte Margit, em Budapeste.

Quando o barco naufragado foi trazido à tona, as equipas de resgate retiraram quatro corpos, segundo os jornalistas da AFP e da agência de notícias oficial húngara MTI.