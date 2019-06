Actualidade

O futebolista português Cristiano Ronaldo foi o segundo desportista mais bem pago do mundo entre junho de 2018 e junho de 2019, com 96,3 milhões de euros, numa lista liderada por Lionel Messi.

De acordo com a classificação anual divulgada hoje pela revista Forbes, Messi ocupa pela primeira vez o lugar mais alto do pódio, com um rendimento de 112,2 milhões de euros, 81,2 ME em salários e prémios e 31 ME em patrocínios.

Também pela primeira vez, o pódio pertence exclusivamente a futebolistas, com Messi e Cristiano Ronaldo a serem acompanhados pelo brasileiro Neymar, com o jogador do Paris Saint-Germain a ter rendimentos anuais na ordem dos 92,7 milhões de euros.