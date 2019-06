Actualidade

As demolições no bairro da Quinta da Laje, no concelho da Amadora, provocaram hoje críticas e a preocupação em deputados de vários partidos, antes do início da votação indiciária, num grupo de trabalho, da Lei de Bases da Habitação.

O deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, considerou uma "situação inadmissível" e lamentável os "despejos e demolições" em curso desde o início da manhã no bairro da Quinta da Lage, debaixo de aparato policial.

O também presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação notou que as demolições ocorrem após a inauguração de uma exposição sobre o bairro no parlamento e da visita do Presidente da República a Cabo Verde, no âmbito do 10 de Junho.