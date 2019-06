Óbito/Ruben de Carvalho

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) lamentou hoje a morte, aos 74 anos, de Ruben de Carvalho, "um dos mais influentes musicólogos portugueses, com uma carreira e um grau de influência que muitos autores reconheceram ao longo de décadas".

A SPA recordou que o jornalista, historiador, musicólogo e programador cultural foi distinguido com o Prémio Pró-Autor da cooperativa no Dia do Autor de 2014, designadamente pela forma como coordenou artisticamente a Festa do "Avante!".

Por outro lado, assinalou a sua intervenção enquanto chefe de redação do "Avante!", vereador da Câmara de Lisboa e deputado na Assembleia da República, eleito pelo distrito de Setúbal.