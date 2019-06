BES

O tribunal cível de Lisboa condenou o Santander Totta a pagar 103,7 mil euros a uma cliente a quem vendeu obrigações do Novo Banco que acabaram transferidas para o BES 'mau', com consequente perda do investimento.

A sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - datada da passada quarta-feira (05 de junho) e que a agência Lusa teve hoje acesso - condena o Santander Totta "no pagamento à autora da quantia de 103.722,88Euro (cento e três mil, setecentos e vinte e dois euros e oitenta e oito cêntimos), acrescida de juros de mora, à taxa supletiva civil, contados desde 09 de abril de 2015 e até efetivo e integral pagamento".

Questionada pela agência Lusa sobre se pretende apresentar recurso da decisão judicial, fonte oficial do Santander disse que o banco está, "neste momento, a analisar a sentença".