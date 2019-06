Actualidade

O homem hoje condenado a 19 anos de prisão por abuso sexual de crianças em Famalicão terá ainda de pagar às vítimas indemnizações num valor global superior a 141 mil euros, segundo o acórdão a que Lusa teve acesso.

O arguido, de 29 anos, foi condenado pelo Tribunal Judicial de Guimarães por 32 crimes de abuso sexual de criança agravado, dois de violação agravada, dois de coação agravada e um de pornografia de menores.

As vítimas foram cinco rapazes, com idades a partir dos 9 anos e todos com menos de 14, tendo os abusos decorrido entre 2012 e 2018.