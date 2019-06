Actualidade

A hemeroteca digital do Algarve, que vai disponibilizar milhares de páginas de revistas e jornais algarvios publicados entre 1808 e 1970, deverá estar concluída até ao final do ano, disse hoje à Lusa a coordenadora do projeto.

O concurso público para a execução do projeto foi publicado hoje em Diário da República, depois de este ter sido um dos cinco projetos selecionados, no Algarve, ao abrigo do Orçamento Participativo de Portugal de 2017, ao qual foi atribuída uma verba de 200 mil euros, para uma execução em dois anos.

Segundo explicou à Lusa Patrícia de Jesus Palma, o concurso foi lançado devido à impossibilidade interna de a Biblioteca Nacional tratar "as 300 mil imagens dos 400 títulos, até ao final do ano, prazo em que termina o projeto", que abrange um período de mais de um século e meio de publicações.