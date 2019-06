Actualidade

O jornalista de investigação russo Ivan Golunov, em prisão domiciliária desde sábado por alegado tráfico de drogas, vai ser libertado nas próximas horas, anunciou hoje o ministro do Interior da Rússia.

"Hoje [Golunov] será libertado da prisão domiciliária. Todas as acusações foram retiradas", referiu Vladimir Kolokoltsev num comunicado.

O ministro do Interior russo salientou que as autoridades não conseguiram provar a culpa do jornalista do Meduza, jornal 'online' independente com sede em Riga (Letónia), e, como tal, foi decidido "encerrar o processo criminal".