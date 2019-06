Actualidade

Um novo projeto cultural propõe-se fazer de Trás-os-Montes fonte de inspiração para artistas nacionais e internacionais de diferentes áreas, e levar o nome da região além-fronteiras em capas de discos, livros, música ou pintura.

A editora Trás-os-Montes Records foi criada por uma equipa com ligações à região e é a impulsionadora da ideia com a apresentação hoje à noite num concerto no Museu Abade de Baçal de Bragança do primeiro trabalho.

A ideia nasceu em Lisboa após um evento gerado num encontro entre artistas, e resultou também neste primeiro trabalho, o disco com Maria Reis, na voz, Gabriel Ferrandini, na percussão, e o fotógrafo André Cepeda, na máquina de fumo e projeção.