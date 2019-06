Óbito/Ruben de Carvalho

O Presidente da República elogiou hoje o contributo do dirigente do PCP Ruben de Carvalho para "um espírito cívico e democrático aberto" em Portugal e lamentou a perda deste "bom amigo" e "homem de cultura".

"Conheci-o muito bem, era um bom amigo. Ele, aliás, só tinha amigos por toda a parte. Ele foi o exemplo de quem soube cultivar a amizade para além das fronteiras ideológicas", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na cidade cabo-verdiana do Mindelo, na ilha de São Vicente, onde hoje terminam as comemorações do Dia de Portugal.

O chefe de Estado, que já tinha divulgado uma nota sobre a morte de Ruben de Carvalho, descreveu-o como "um homem de cultura" e " um grande criador", referindo que a "Festa do Avante!" foi "uma criação dele", recordando as suas "várias idas" a esse "grande acontecimento cultural".