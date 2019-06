10 Junho

O Presidente da República Portuguesa anunciou hoje a intenção de Portugal apoiar a exposição de arte africana Akuba, patente no Palácio do Povo, no Mindelo, cidade de Cabo Verde que está a visitar no âmbito do Dia de Portugal.

Acompanhado do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e dos primeiros-ministros de Portugal e de Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao Palácio do Povo já depois das 13:00, e com mais de uma hora de atraso em relação ao programa.

À sua espera, alguns populares bateram palmas, que os chefes de Estado retribuíram, antes de se dirigirem para o interior do palácio, onde está patente uma exposição composta de peças de várias zonas do continente africano, reunidas mediante a coordenação de Carlos Morbey Silva e Louise Horais, da Galeria Akuaba.