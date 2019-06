Actualidade

A comissão parlamentar de Ordenamento do Território adiou hoje a votação sobre a aplicação do sistema de informação cadastral, na sequência da polémica sobre as terras sem dono e do apelo do Governo para um consenso político sobre esta matéria.

A proposta de lei para manter em vigor e generalizar a aplicação do sistema de informação cadastral iria ser votada esta tarde na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, mas o assunto acabou por ser adiado, por solicitação do PS.

O adiamento surge na sequência de um desacordo entre o Governo, e o PCP e o PSD - sobre a questão das terras sem dono.