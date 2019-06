Incêndios

Vinte e quatro municípios do continente não têm o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) atualizado, disse hoje no parlamento o Ministro da Administração Interna, admitindo a aplicação de coimas previstas na lei.

O número foi revelado por Eduardo Cabrita durante uma audição regimental na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, em resposta a uma pergunta do deputado do Bloco de Esquerda João Vasconcelos.

O ministro explicou que, dos 278 municípios, 24 não têm o PMDFCI elaborado de acordo com os últimos critérios definidos, sublinhando que a tutela já questionou quais as razões que levam a que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) não tenha "um plano inteiramente válido" com os requisitos denominados de segunda geração.