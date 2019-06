Actualidade

O início da segunda sessão ordinária do parlamento da Guiné-Bissau ficou hoje marcado por momentos de tensão com os ânimos de alguns deputados bastantes exaltados, mas a maioria acabou por aprovar a ordem do dia.

Depois de a sessão ter sido interrompida por cerca de 45 minutos, os deputados do Partido da Renovação Social (PRS) e do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) voltaram a levantar-se dos lugares e a dirigirem-se para a mesa do parlamento, tendo permanecido no local até o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, ter terminado a sessão.

O deputado do PRS Botche Candé chegou mesmo a virar uma das mesas onde estava sentado o presidente do parlamento e outros membros, tendo mais tarde já no final da sessão sido agarrado por pessoas quando Cipriano Cassamá abandonava a sala.