Óbito/Ruben de Carvalho

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, manifestou hoje o seu "grande pesar" pela morte do dirigente histórico comunista Ruben de Carvalho, destacando-o como um intelectual, melómano, homem de causas e defensor da liberdade.

"É com grande pesar que tomo conhecimento do falecimento de Ruben de Carvalho, histórico militante e dirigente do Partido Comunista Português e referência da luta ao regime derrubado em 25 de Abril, sendo o último dos membros do atual Comité Central do PCP que esteve preso nas cadeias da PIDE", escreveu o presidente da Assembleia da República, numa nota à qual a agência Lusa teve acesso.

Na perspetiva de Ferro Rodrigues, Ruben de Carvalho distinguiu-se também como "intelectual e melómano, tendo sido o responsável pela programação cultural e pela organização dos espetáculos da Festa do Avante!".