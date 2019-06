Actualidade

O ministro da Defesa de São Tomé e Príncipe, Óscar Sousa, disse hoje no parlamento que o antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada foi o "autor intelectual" do golpe de Estado de 2003, mas alegou desconhecer se foi o seu financiador.

"Financiamento não sei, mas que foi o autor intelectual [do golpe de Estado], sim. Eu, enquanto responsável do setor da Defesa, de 2003 até 2008 enquanto fui ministro, cheguei a essa conclusão", disse hoje Óscar Sousa, perante a comissão de inquérito parlamentar (CPI) que está a investigar as denúncias relacionada com o golpe.

A comissão de inquérito auscultou hoje três antigos responsáveis do poder político e judiciário do país, designadamente Óscar Sousa, o ex-procurador-geral da República Adelino Pereira e o antigo comandante geral da polícia nacional Manuel Vicente.