10 Junho

O Presidente e o primeiro-ministro portugueses declaram hoje que Portugal está ao lado de Cabo Verde na defesa da supressão de vistos no quadro da União Europeia (UE) e da livre circulação de cidadãos na CPLP.

"Estamos juntos", afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante um passeio a pé na cidade cabo-verdiana do Mindelo, na ilha de São Vicente, onde hoje terminam as comemorações do Dia de Portugal.

"Estamos totalmente alinhados", reforçou António Costa.