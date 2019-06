Inquérito/CGD

O antigo primeiro-ministro José Sócrates acusou hoje o ex-administrador do BCP Filipe Pinhal de ter deixado no parlamento sugestões de "pura e velhaca maledicência", contrapondo que "nunca" conversou ou orientou o empresário José Berardo em qualquer investimento.

"Nunca discuti, conversei ou orientei o senhor José Berardo em qualquer investimento. Nunca tive sequer conhecimento, fosse por quem fosse, da sua intenção de reforçar a sua posição acionista no Banco Comercial Português", escreve José Sócrates numa nota enviada à agência Lusa.

Hoje, durante uma audição na segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), o ex-administrador do BCP Filipe Pinhal sugeriu que o antigo primeiro-ministro José Sócrates terá influenciado o empresário José Berardo para reforçar a sua posição no banco, com recurso a financiamento da CGD.