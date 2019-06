Ébola

O Governo do Uganda anunciou hoje um caso de um paciente infetado naquele país com o vírus do Ébola, naquele que é o primeiro caso no exterior do surto iniciado na República Democrática do Congo (RDCongo).

O Ministério da Saúde do Uganda acrescentou que a paciente é uma mulher congolesa e que está num distrito próximo da fronteira com a RDCongo.

O contágio de uma vítima em território fora da RDCongo representa uma ameaça para o trabalho das autoridades sanitárias, que têm monitorizado e isolado potenciais infetados com Ébola ao longo da fronteira do país.