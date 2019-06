Inquérito/CGD

O ex-administrador do BCP Filipe Pinhal apelidou hoje de "anómalo" o comportamento do Banco de Portugal (BdP) durante a 'guerra' pelo poder no BCP, e disse que só conseguia explicar o comportamento do governador com "desorientação".

"O tratamento do Banco de Portugal ao caso BCP, não apenas no dia 20 e 21 de dezembro [de 2007], como toda a instrução, é completamente anómalo", disse aos deputados Filipe Pinhal, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à gestão e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Sobre o comportamento do então governador, Vítor Constâncio, Filipe Pinhal disse que o anterior líder do supervisor só poderia estar desorientado.