Actualidade

O presidente da Liga Portuguresa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, solicitou à administração da TAP uma reunião com caráter de urgência devido à alteração das tarifas para Madeira e Açores.

"A Liga Portugal mostra-se preocupada com esta intenção, que coloca em causa a sustentabilidade de clubes do futebol profissional, sobretudo no que às ilhas diz respeito", refere a nota da LPFP enviada à agência Lusa e que reage ao anúncio da transportadora aérea nacional em alterar as tarifas de desporto para os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Já durante o fim de semana, o Nacional, que esta temporada foi despromovido à II Liga, manifestou a sua preocupação pelo fim da tarifa desporto, afirmando mesmo que essa decisão da TAP colocava "em causa a participação nacional".