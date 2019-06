Actualidade

A partir do próximo ano letivo as escolas vão poder alargar a flexibilidade curricular a mais de 25% do currículo, se assim o entenderem, de acordo com uma portaria hoje publicada, que traz também mudanças.

De acordo com um comunicado do Ministério da Educação (ME) hoje divulgado, a portaria, que entra em vigor a 01 de setembro, ou seja, no próximo ano letivo, "confere às escolas a possibilidade de apresentarem planos de inovação, com gestão reforçada das matrizes curriculares, para além dos 25% de flexibilidade já prevista para todas as escolas" no diploma da flexibilização curricular publicado em julho do ano passado.

Segundo o comunicado, a generalização do alargamento da flexibilidade curricular decorre dos resultados obtidos pelas sete escolas que integraram o Projeto-Piloto de Inovação Pedagógica (PPIP), reconhecendo o trabalho desenvolvido e a "capacidade destas escolas na implementação de soluções inovadoras que permitem a eliminação do abandono e do insucesso escolar".