Fake News

A preocupação pública relativa à desinformação ('fake news') está a tornar as pessoas "mais cuidadosas" com as marcas que escolhem e os conteúdos que partilham 'online', segundo o oitavo relatório anual do Digital News Report hoje divulgado.

O estudo do Reuters Institute for the Study of Journalism da Universidade de Oxford foi feito com base num inquérito 'online' do YouGov aplicado a 75 mil pessoas em 38 mercados e aponta que "a mudança de comportamento é aparente naqueles que são jovens e com educação superior do que nos mais velhos ou grupos menos privilegiados".

A preocupação relativa às 'fake news' "continua extremamente alta (média de 55% em 38 países) e cresceu de forma significativa no ano passado em alguns países, apesar das tentativas das plataformas e dos governos" no combate à desinformação, refere.