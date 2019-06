Actualidade

O governador do Banco da Coreia admitiu hoje alterar a política monetária para lidar com os efeitos da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, os principais parceiros comerciais de Seul.

"Tendo em conta o aumento das incertezas externas, devido à disputa comercial entre os EUA e a China e ao colapso do mercado de semicondutores [principal exportação sul-corena], devemos tomar medidas adequadas para nos adaptarmos às alterações das condições económicas", disse Lee Ju-yeol, num evento em Seul.

As palavras de Lee Ju-yeol contrastam com a posição tomada nos últimos meses, período em que defendeu que a taxa de crescimento da quarta maior economia da Ásia iria melhorar no segundo semestre deste ano e que a redução das taxas de juros não seria uma opção.