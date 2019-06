Actualidade

Milhares de jovens com máscaras, munidos de óculos protetores, alguns com 'walkie talkies' para contornar a falta de acesso à internet, armaram hoje barricadas e taparam as câmaras de videovigilância no centro do protesto em Hong Kong.

"Estamos a pedir ao Governo que abandone a proposta de lei que permite a extradição [de suspeitos de crimes] para a China", explicou à Lusa um dos manifestantes e estudante universitário de medicina Alan Patrick.

"O maior medo que tenho é que Hong Kong se torne numa cidade chinesa como as outras. (...) Se a lei passar os chineses podem forçar as suas leis" na antiga colónia britânica, acrescentou, no meio dos manifestantes que entoavam palavras de ordem à frente do Conselho Legislativo (LegCo), onde as emendas à lei da extradição voltaram hoje a ser debatidas.