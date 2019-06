Actualidade

Um grupo de congressitas democratas em Nova Iorque apresentou na terça-feira vários projetos de lei que visam despenalizar a prostituição no estado norte-americano, noticiou o jornal The New York Times.

De acordo com o diário norte-americano, os projetos traduzem-se no maior esforço feito até à data nos Estados Unidos para despenalizar a prostituição.

Atualmente, a prostituição nos Estados Unidos só é legal em alguns condados do Nevada (oeste), ainda que iniciativas semelhantes à de Nova Iorque já tenham sido promovidas em estados como Maine e Massachusetts (ambos na costa leste) e em Washington.