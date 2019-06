Actualidade

O hino do Liverpool "You'll Never Walk Alone" (Vocês Nunca Caminharão Sozinhos) serve de inspiração a alguns dos milhares de jovens concentrados junto ao parlamento de Hong Kong, onde os cânticos de protesto foram trocados por guarda-chuvas.

Alguns dos jovens que vivem na antiga colónia britânica envergam camisolas do jogador de futebol do Liverpool Mohamed Salah com a frase inscrita "Never Give Up" (Nunca Desistas), embalados pelo hino da equipa inglesa, enquanto outros se dedicam a limpar as zonas onde se acumulava o lixo, "numa afirmação de civismo", explicaram à Lusa.

Um par de horas depois de ter sido anunciado o adiamento do debate das alterações à lei da extradição que motivaram a mobilização, muitos dos manifestantes refugiaram-se da chuva, enquanto alguns deitaram-se no chão para retemperar forças. A maior parte permanece vigilante, em pé, empunhando os guarda-chuvas.