Actualidade

O relicário com os restos mortais do beato Bartolomeu dos Mártires foi roubado na terça-feira da igreja de São Domingos, situada no centro de Viana do Castelo, disse hoje à Lusa o pároco Vasco Gonçalves.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, afirmou que o alerta foi dado, na terça-feira, cerca das 16:30, sendo que o caso, por envolver uma peça de arte sacra, foi comunicado à Polícia Judiciária de Braga, que "tomou conta da investigação".

Para o pároco da Igreja de São Domingos, o relicário roubado, em metal dourado, "não tem grande valor comercial, mas o que continha no seu interior, a ossada de Frei Bartolomeu dos Mártires, é de valor incalculável".