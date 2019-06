Actualidade

A estratégia para o processo eleitoral das eleições autárquicas previstas para 2020 e o alargamento do Comité Central marcam, sábado, os trabalhos do 7.º Congresso Extraordinário do MPLA, indica uma nota do partido no poder em Angola.

Segundo o comunicado, o conclave, sob o lema "MPLA e os Novos Desafios", vai decorrer no Complexo Turístico Futungo 2, em Luanda, e será presidido pelo líder do Movimento Popular de Libertação de Angola, João Lourenço, igualmente chefe de Estado angolano.

Sem a liderança do MPLA estar em causa, os dois temas fortes são o alargamento do Comité Central do partido, em que existem 134 candidatos para se juntarem aos 363 membros atuais, e a estratégia para as primeiras autárquicas em 44 anos de independência de Angola, cujos contornos estão ainda por definir, estando por conhecer se se realizarão simultaneamente em todo o país, como defende a oposição angolana, ou em apenas alguns dos municípios, tal como pretende o partido.