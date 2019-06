Actualidade

A SIC avança na segunda-feira com uma emissão obrigacionista de 30 milhões de euros destinada a investidores de retalho, propondo pagar um juro de 4,50% por títulos de dívida com maturidade a três anos, foi hoje divulgado.

Nos termos do prospeto da operação, divulgado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o canal de televisão do grupo Impresa vai emitir um milhão de obrigações, ao valor nominal de 30 euros e com uma maturidade de três anos, para captar até 30 milhões de euros.

O período de subscrição dos títulos decorre entre as 08:30 de 17 de junho e as 15:00 de 04 de julho (inclusive), sendo que até 28 de junho a SIC poderá aumentar o valor da oferta.