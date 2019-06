Actualidade

Angola pediu terça-feira no Conselho de Paz e Segurança da União Africana "medidas punitivas" para pessoas e entidades que continuem a criar obstáculos à normalidade constitucional na Guiné-Bissau.

"Esta delegação chama a atenção do Conselho de Paz e Segurança para que continue a acompanhar a atual crise política e a manifestar-se pronto para tomar as medidas necessárias no sentido de evitar um eventual agravamento da situação com a adoção de medidas punitivas para indivíduos ou entidades que continuem a criar obstáculos à normalização da vida constitucional na Guiné-Bissau", pode ler-se na intervenção feita pela representação angolana no encontro, a que a Lusa teve acesso.

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana reuniu-se terça-feira em Addis Abeba, Etiópia, para analisar a situação da Guiné-Bissau.