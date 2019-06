Actualidade

O CDS denunciou hoje que o Centro Hospitalar do Algarve tem falhado no seguimento de doentes oncológicos, não realizando exames de imagem necessários por falta de capacidade e por não pagar a entidades externas a quem contratualiza exames.

A deputada do CDS Isabel Galriça Neto confrontou hoje no parlamento a administração do Centro Hospitalar com casos de "adiamento de biopsias cerebrais" por falta de resposta das unidades hospitalares.

"Tenho conhecimento próximo de doentes oncológicos sem 'follow-up' [seguimento] por incapacidade de resposta e porque os equipamentos estão obsoletos. Os exames [de imagem] foram externalizados e quando não há pagamento às entidades há um enorme atraso no 'follow up'", indicou Isabel Galriça Neto.