Actualidade

A Comboios de Portugal (CP) vai reforçar na madrugada de quinta-feira, na noite de festejos de Santo António, o serviço nas linhas de Sintra, Cascais e Azambuja, anunciou a transportadora.

A noite de Santo António atrai habitualmente milhares de pessoas ao centro de Lisboa para assistir às marchas e participar nos arraiais, o que motiva o condicionamento do trânsito no centro da cidade.

Tendo em conta a grande afluência de visitantes nesta noite, segundo um comunicado da CP, as ligações entre Lisboa e Sintra serão reforçadas, com partidas da estação do Rossio rumo a Sintra às 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00 e 05:30.