Brexit

O Reino Unido terá de cumprir os compromissos financeiros quando sair da União Europeia (UE), mesmo que o 'Brexit' aconteça sem acordo, um cenário que a Comissão Europeia diz ser possível, mas indesejável, segundo um relatório hoje divulgado.

O pagamento da chamada 'fatura de saída' é uma condição necessária à negociação de um acordo comercial entre a UE e o Reino Unido, após o divórcio entre os dois blocos e Londres deverá "honrar as obrigações financeiras assumidas enquanto Estado-membro", mesmo que saia sem acordo ('no-deal').

Duas outras condições são fixadas por Bruxelas: a proteção dos cidadãos que beneficiaram do seu direito de livre circulação antes do 'Brexit' e a preservação dos Acordos de Sexta-feira Santa e da paz na ilha da Irlanda, bem como da integridade do mercado interno.