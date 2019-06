Actualidade

Quatro pessoas foram hoje detidas na zona da Grande Lisboa por corrupção passiva e ativa, ocorrida no setor privado, e também por branqueamento de capitais, divulgou a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo adianta a PJ em comunicado, durante a Operação Rappel, desencadeada na zona da Grande Lisboa, foram realizadas 18 buscas, apreendidas várias viaturas de gama alta, diversos documentos, material informático, outro material relacionado com a prática da atividade criminosa e ainda cerca de 400 mil euros em dinheiro.

As suspeitas de crime foram denunciadas pela empresa privada, empregadora de alguns dos detidos, que, de acordo com a PJ, "colaborou amplamente" com a investigação a cargo da sua Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC).