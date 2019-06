Ébola

Uma criança de cinco anos é a primeira vítima mortal do vírus do Ébola no Uganda, onde também foram registados dois casos da epidemia, desde o início do surto na República Democrática do Congo (RDCongo).

As autoridades acreditam que estes dois casos registados sejam da mesma família da vítima mortal.

O Ministério da Saúde do RDCongo disse que uma dúzia de membros da família da vítima apresentou sintomas de Ébola.