Eleições

O PCP apresentou hoje as linhas gerais do programa eleitoral para as eleições legislativas de 06 de outubro, que incluem um "aumento geral dos salários" e das pensões e um programa extraordinário de investimento nos transportes.

A apresentação das linhas gerais do programa comunista decorreu em Lisboa, na sede do PCP, pela voz do secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa.

Já o documento final que será levado a sufrágio, será revelado em julho, adiantou o dirigente.