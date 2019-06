Actualidade

Portugal vai abrir em 2020 uma embaixada na Costa do Marfim, confirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento, adiantando que o anúncio formal vai ser feito pelo Presidente da República durante a visita àquele país africano.

"Disse na Costa do Marfim quando lá estive, no mês passado, e o Presidente da República di-lo-á, com outra solenidade, amanhã [quinta-feira], quando iniciar a sua visita de Estado, que durante o ano de 2020 Portugal abrirá representação diplomática em Abidjan", disse o ministro Augusto Santos Silva perante a comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega hoje à noite à Costa do Marfim para uma visita de Estado de dois dias destinada a reforçar as relações bilaterais.