Actualidade

A conferência de líderes parlamentares marcou hoje o debate sobre o Estado da Nação para o dia 10 de julho e fixou a data do último plenário da presente legislatura para 19 desse mês.

Na reunião de hoje da conferência de líderes parlamentares, foram ainda marcadas as datas para as votações finais em plenário dos relatórios das comissões de inquérito em curso na Assembleia da República.

Os relatórios sobre as consequências e responsabilidades políticas do futuro de material militar na base de Tancos e sobre as rendas excessivas na energia serão votados pelos deputados em 03 de julho.